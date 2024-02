Nikkei 225-indeksen steg 2,89 prosent, mens den bredere Topix-indeksen steg 2,12 prosent.

Også i Sør-Korea var det oppgang, mens børsene i Kina, Hongkong og Taiwan var stengt på grunn av den kinesiske nyttårsfeiringen.

Markedene venter på tirsdagens inflasjonstall fra Washington. Analytikere venter at statistikken vil vise et fall til under 3 prosents prisvekst, ifølge nyhetsbyrået AP.