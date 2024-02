Lerøy Sjøtroll opplyste i desember at nesten 350.000 laks var døde i seks merder. I tre av merdene var dødeligheten nær 50 prosent, melder Bergens Tidende.

– Vi så høye dødelighetstall i august og september. Lerøy burde hatt bedre prosedyrer og en plan for å håndtere situasjonen på et tidligere tidspunkt, sier avdelingssjef Håvard Hustoft i Mattilsynet.

På en inspeksjon i desember så Mattilsynet død fisk som fløt og såkalte svimere, fisk som er i så dårlig forfatning at den har sluttet å spise. Mattilsynet varsler om fisk «som gapte i overflaten, hadde utstående øyne og at en del av fisken hadde svimerke-lignende skader over huden».

Daglig leder Morten Fjæreide sier at høsten var krevende for Lerøy Sjøtroll.

– Vi har dessverre hatt utfordringer med kompleks gjellesykdom og hardt rammet av perlesnormanet. Det har ført til dødelighet og tidlig utslakting, sier han.

Høy dødelighet er en stor utfordring i oppdrettsnæringen. Den gjennomsnittlige dødeligheten er 15 prosent, ifølge en rapport fra Havforskningsinstituttet i fjor. BT skriver at dødeligheten er størst på Vestlandet.