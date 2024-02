Wilhelmsen vil at Visit Tromsø, Visit Lyngenfjord og Visit Harstad skal bli slått sammen.

– En av mine kjepphester er at jeg vil at vi skal ha ett destinasjonsselskap i regionen. Jeg vil at det skal være en helhetlig promotering av regionen, fordi turistene ser Troms under ett. Og jeg vil at vi skal gjøre det til Norges, eller verdens, beste, sier Tromsø-ordføreren til iTromsø.

Han sier at det begynner å bli fullt i Tromsø, og at det drypper over på naboene.

– Noen må reise til Harstad og, sier han.

Ifølge Wilhelmsen er nabo-ordførerne enig med ham, så han slår fast at visit-selskapene kommer til å bli samlet. Han tror også selskapene vil det selv.

Ordføreren i Lyngen sier de ikke har bestemt seg, mens Harstad vil ha med Narvik også i så fall.