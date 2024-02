Biden: Nær kriminell forsømmelse å ikke vedta Ukraina-støtte

USAs president Joe Biden takker Tysklands statsminister Olaf Scholz for støtten til Ukraina. Nå bruker Biden harde ord for å få Kongressen til å vedta tilsvarende støtte. De to møttes i Washington.

Med Scholz ved sin side i det ovale kontor betegnet Biden det som en «nær kriminell forsømmelse» om ikke Kongressen vedtar en støttepakke til Ukraina.

Første dødsoffer i protestene i Senegal

En student er drept i demonstrasjoner i Senegal. Han er det første dødsofferet i protestene mot det utsatte presidentvalget i landet.

En ansatt ved Gaston Berger-universitetet ved byen Saint-Louis bekreftet dødsfallet overfor nyhetsbyrået AFP. Studenten deltok i demonstrasjoner i Saint-Louis.

34.000 kunder mistet strømmen i Oslo

Rundt 34.000 kunder sør og øst i Oslo var en periode i natt strømløse. Etter under en halv time hadde samtlige fått strømmen tilbake.

Ifølge oversikten til nettselskapet Elvia var 34.786 abonnenter uten strøm ved 0.35-tiden. Kort tid senere begynte antallet å synke – og klokken 1 hadde samtlige fått tilbake strømmen.

Ap og Høyre fram på ny måling

Både Høyre og Arbeiderpartiet går fram på februarmålingen til Klassekampen og Nationen som ble publisert i natt. Høyre legger på seg 2,4 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiets økning er på 1,5 prosentpoeng.

For øvrige partier er tallene slik (med endring fra januar i parentes): Rødt 4,3 (uforandret), SV 9,1 (-1,5), Sp 6,5 (-0,1), INP 3 (-0,4), MDG 2,7 (-0,8), KrF 3,5 (-0,6), Venstre 5,7 (-0,2), Frp 13,7 (-0,5) og andre 3,3 (+0,1).

En død i angrep mot bensinstasjon i Kharkiv

Minst en person har mistet livet i et russisk droneangrep mot en bensinstasjon i den østukrainske byen Kharkiv, ifølge ukrainske myndigheter. Bygninger i nærheten ble truffet av brennende drivstoff, og 14 boliger begynte å brenne, ifølge myndighetene.

Byens ordfører opplyser at minst 50 personer, blant dem to barn, ble evakuert – og at angrepet ble gjennomført med en iranskprodusert Shahed-drone.

Enighet om nye regler for EU-landenes budsjetter

Forhandlere fra EU-parlamentet og Ministerrådet ble i natt enige om endringer i gjeldsreglene for medlemslandene. Et tidligere forslag fikk kritikk for å være for slapt.

– Avtale! skriver det belgiske formannskapet for Ministerrådet på X/Twitter. De nye reglene er laget for bedre å kunne vurdere den finansielle situasjonen til de individuelle EU-landene – samt å gi gjeldstyngende medlemsland mer fleksibilitet til å redusere gjeld og budsjettunderskudd.

Ny seier for Zuccarello og Minnesota Wild

Mats Zuccarello noterte seg ikke for målpoeng, men kunne likevel glede seg over nok en Minnesota Wild-seier i NHL i natt norsk tid. Hjemme mot Pittsburgh Penguins vant Minnesota 3-2 og tok med det sin andre strake seier.

Det sto 2-2 da Kirill Kaprizov ble matchvinner 9.32 inn i siste periode. Mats Zuccarello fikk 19 minutter og 9 sekunder på isen i oppgjøret mot Pittsburgh Penguins.

Tallet på serier falt i 2023

Tallet på dramaserier i USA falt i fjor med 14 prosent, ifølge en oversikt fra bransjeguru John Landgraf. Nedgangen kommer etter et tiår med en eksplosiv økning i serier, drevet fram av krigen mellom strømmetjenester.

Landgraff er styreleder for FX Content and Productions, som er en del av Disney-konsernet. Han ble kjent for begrepet «peak TV» da så en økning i produksjoner i det tradisjonelle medieselskaper begynte å angripe Netflix i 2013. Nå tror han at toppen kan være nådd.