Kommuneoverlege Jan Arne Hunnestad bekrefter overfor Telemarksavisa at et utbrudd har rammet en hel avdeling på sykehjemmet.

– I utbruddet på Frednes var det dødsfall. Av personvernhensyn kan jeg ikke si hvor mange, men det var mer enn én, sier Hunnestad.

Han legger til at det ikke er hundre prosent sikkert at det er norovirus som har herjet, men at alt tilsier det.

Det er ikke rapportert om symptomer blant noen av beboerne på sykehjemmet siden før helgen, og alt tyder dermed på at utbruddet er over, forklarer kommuneoverlegen til avisen.

– Smitteverntiltakene i etterkant av utbruddet var gode, og slik ble det også begrenset til en avdeling. De går på å isolere de som er syke, god håndhygiene og bruk av smittevernutstyr ved stell, sier Hunnestad.

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som ofte har symptomer som kvalme, oppkast og magesmerter, noe som kan være en voldsom belastning for de som er sterkt redusert i utgangspunktet.