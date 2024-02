Det er fjerde gang på rad at banken har besluttet å holde renten i ro.

Sist gang sentralbanken, ofte kalt bare Fed, satte opp renta, var i juli, da med 0,25 prosentpoeng.

– Det var som ventet. Den eneste spenningen ved dagens rentemøte var om Fed ville åpne for rentekutt ved neste møte i mars, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til NTB.

Neppe kutt i mars

Sentralbanksjef Jerome Powell varslet før jul at banken legger opp til minst tre rentekutt i 2024.

Men noe kutt skjer neppe ved neste rentemøte i slutten av mars, spår ekspertene, som ikke likte ordlyden i sentralbankens vurdering onsdag.

Etter rentebeslutningen sa Powell at sentralbanken tror rentetoppen er nådd, men at de vil holde rentene høye lengre hvis det blir nødvendig

– Den pågående prosessen med å få inflasjonen ned er ikke sikret, og veien videre er usikker. Jeg tror ikke det er det mest sannsynlige scenarioet, sa Powell på spørsmål om et rentekutt i mars.

– Tror ikke Norge tør

Heller ikke Knudsen tror på rentekutt i USA i mars.

– Powell ga ikke signaler om at rentekutt er sannsynlig. Tvert imot varslet han at de må være helt trygge på å nå 2-prosentmålet, før det blir rentekutt.

Og det er dårlig nytt for nordmenn med stram økonomi, ifølge økonomen.

– For Norge betyr dette at sjansene for rentekutt på neste rentemøte i mars er svært lave. Jeg tror nemlig ikke Norge tør å røre renten før USA og Europa begynner med sine kutt, sier Knudsen.

Som Norges Bank styrer også Fed etter et inflasjonsmål på 2 prosent.

Høyeste nivå på 22 år

Prisveksten og arbeidsmarkedet er det som avgjør om USAs sentralbank setter opp eller kutter renta.

Før siste renteheving i sommer hadde banken satt opp renta elleve ganger på halvannet år. Rekkevidden 5,25-5,50 er det høyeste nivået på 22 år.

Målet med de kraftige renteøkningene har vært å få ned den høye prisveksten, uten at arbeidsledigheten skyter i været og økonomien stanser opp unødvendig mye.

Økonomien går godt

Prisveksten i USA i desember var på 3,4 prosent, opp fra 3,1 prosent måneden før. Powell har sagt at han tror at inflasjonen vil fortsette å ligge på et høyt nivå fremover, men anslår at prisveksten kommer ned på 2 prosent i løpet av 2026.

Amerikansk økonomi klarte seg samtidig bedre enn ventet mot slutten av fjoråret, med en vekst på 3,3 prosent i fjerde kvartal.

Arbeidsmarkedet har i tillegg gått bedre enn økonomene har fryktet, og arbeidsledigheten har holdt seg på 3,7 prosent.

I januar ble det skapt 107.000 nye jobber i privat sektor i USA, ifølge tall fra lønningsselskapet ADP onsdag. Det er færre enn ventet og en betydelig nedgang fra 158.000 nye jobber i desember.