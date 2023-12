Det forrige byrådet innførte et forbud mot konkurranseutsetting av sykehjem i Oslo som nå blir opphevet. Bystyret vedtok 13. desember å be byrådet om å gjennomføre konkurranseutsetting av inntil fire sykehjem i 2024.

– Det viktigste for byrådet er at eldre får trygg og verdig omsorg og pleie når de trenger det, og at den er av høy kvalitet. Ikke om det er kommunen, private eller ideelle som driver sykehjemmet, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

I Oslo er det 39 sykehjem. 35 av dem er langtidshjem, mens fire er helsehus. 24 sykehjem drives av kommunen, mens 15 drives av ideelle.