– Nå er det et voldsomt trøkk og klare forventninger til at man skjønner situasjonen industrien står i, når de skal lande statsbudsjettet, sier forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi til NTB.

Han forteller at medlemmer og tillitsvalgte hos dem har vært i harnisk helt siden regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober.

Der ble det nemlig foreslått kutt i CO2-kompensasjonsordningen, som gir bedriftene kompensasjon for prissmitte fra Europa i strømprisene.

– Det blir absolutt feil å stramme inn på ordningen og pålegge bedriftene økte utgifter i disse tøffe tidene, sier Alfheim.

Forventninger til alle partiene

Alfheim forklarer den litt kompliserte ordningen slik:

– Vi produserer aluminium med verdens reneste energi, ren fornybar vannkraft. Men fordi vi er koblet opp på nett mot kontinentet, hvor du også har kullkraft og gasskraft, får du et CO2-påslag i kraftprisen. Den urettferdigheten får du kompensert for, sier han.

Nå vil altså regjeringen kutte i dette, slik at kompensasjonen blir mindre.

Regjeringspartiene og SV er inne i sin siste uke med forhandlinger om statsbudsjettet for 2024. SV har tidligere signalisert at de ikke kommer til å kjøre hardt på for å reversere endringene.

Dermed er det i så fall opp til Arbeiderpartiet og Senterpartiet å bringe CO2-kompensasjonen inn i budsjettforhandlingene.

– Vi har forventninger både til SV og til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De må gjøre noe med økonomien i ordningen og gi signaler om en bedre prosess framover, sier Alfheim.

LO og NHO samstemte

I et felles innlegg i Dagsavisen tirsdag kritiserer også LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid regjeringen for endringene i CO2-kompensasjonsordningen.

De skriver at regjeringen «må gjøre sitt» i saken.

– Kuttet skaper svært stor uforutsigbarhet for industrien, en uforutsigbarhet som kan bli skadelig for det grønne skiftet, skriver de.

NTB er kjent med at endringene, og den sviktende dialogen fra regjeringens side i forkant av statsbudsjettet i oktober, har gjort mange i LO forbannet.

– Industrien og partene i arbeidslivet ønsker en reell dialog med regjeringen om hvordan vi kan sikre en bærekraftig CO2-kompensasjonsordning som står seg over tid, og som beskytter industrien mot karbonlekkasje, skriver Almlid og Følsvik.

Frp: – Meget kortsiktig

Frps Marius Arion Nilsen skal onsdag ta opp endringene i CO2-kompensasjonsordningen med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i spørretimen på Stortinget.

– Dette er meget kortsiktig tenkning og det siste vi trenger nå, i en tid med høye strømpriser og andre kostnader som øker, sier han til NTB.

Frp-politikeren viser til Rec Solar, som legger ned sin norske virksomhet, og Alcoa på Lista, som vurderer å stenge ned aluminiumsverket og med det 270 arbeidsplasser.

Alcoa har trukket fram endringene i CO2-kompensasjonsordningen som krevende.

– Vi ser allerede at industrien roper varsku og varsler stor reduksjon i investeringer og mulig nedleggelse og utflagging, sier Frp-politikeren.

Alcoa skal torsdag i møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for å diskutere situasjonen på Lista og kraftsituasjonen.