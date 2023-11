Harlem har vært sivilombud siden 2020. Den nye perioden hun nå gjenoppnevnes for, går fra 1. februar 2024 til 1. februar 2028.

Harlem var justisminister i 2000 og 2001 i Jens Stoltenbergs første regjering.

Sivilombudet jobber for at ingen skal utsettes for urett fra forvaltningen.