Året 2023 ligger an til å bli det varmeste året som noen gang har blitt målt.

Det har vært varmerekord på varmerekord flere steder i verden, og i en kronikk i Aftenposten skriver fem forskere fra Cicero Senter for klimaforskning at verden beveger seg på full fart mot, og forbi, 1,5 graders oppvarming.

– Allerede i 2023 kan den globale temperaturøkningen i enkelte temperaturanalyser komme over 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid, skriver forskerne.

Forskerne legger fram det de kaller for et konservativt anslag med utgangspunkt i dagens vedtatte politikk, som viser at verden kommer til å krysse 1,7 grader om bare ti år, deretter 1,9 grader et tiår senere.

En FN-rapport har også slått fast at selv om alle land holder sine klimaløfter, kan den globale oppvarmingen bli på 2,9 grader.

– Vi merker allerede konsekvensene i form av hyppigere og mer omfattende ekstremvær. Det vil bli verre og med store følger for mennesker, samfunn og natur. Verden er allerede på etterskudd med å tilpasse seg de nye klimaforholdene, skriver Cicero-forskerne Gunnar Myhre, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Øivind Hodnebrog, Glen Peters og Bjørn H. Samset i kronikken.