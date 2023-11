Kommende onsdag klokken 14.30 skal Amnesty Internasjonal Norge demonstrere utenfor USAs ambassade, for å legge press på amerikanske myndigheter.

Amnesty ønsker at USA skal bruke sin innflytelse for å oppnå våpenhvile i Gaza, og organisasjonen krever at landet stopper våpenforsendelsene til Israel.

– Målet med demonstrasjonen er å samle så mange som mulig for å sende et kraftfullt budskap fra den norske befolkningen, heter det i en pressemelding fra Amnesty.