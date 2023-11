Elsafadi deltok i sendingen 10. oktober som handlet om den pågående krigen mellom Israel og Hamas.

Etter sendingen ble det publisert et klipp på NRK.no med uttalelser fra Elsafadi og tittelen «Sammenligner Hamas med Gutta på skauen». Norskpalestineren opplevde tittelen som belastende.

– Det har vært ganske krevende å stå i, og oppdragsgivere som har booket meg til foredrag, har fått kritiske spørsmål fra lokaljournalister eller medlemmer. Hvor mange som har valgt meg bort som foredragsholder, aner jeg ikke, sier Elsafadi til Journalisten.

NRK kom mandag med en beklagelse:

– Det var ikke noe grunnlag for å bruke denne tittelen, verken i klippet som ble publisert eller noe annet Elsafadi hadde sagt i Debatten-sendingen. NRK innser at denne feilaktige tittelen har skapt sterke reaksjoner og vært til unødvendig stor belastning for Marco Elsafadi. Dette beklager NRK på det sterkeste.

Den tidligere basketballspilleren hadde håpet at beklagelsen skulle komme raskere, men sier han nå anser saken som ferdig.