Selv om fugleinfluensa fortsatt hovedsakelig er en fuglesykdom, har vært en økning i smitte til andre dyr – blant annet rever i Norge – det siste året.

Veterinærinstituttet er bekymret over utviklingen og sier de følger situasjonen tett.

– Vi vet at fugleinfluensavirus kan gi opphav til pandemier. Men for at det skal kunne skje, må det oppstå virus med evne til å smitte effektivt til og mellom mennesker. Fugleinfluensavirus har ikke disse egenskaper i sin nåværende form, sier seniorforsker i virologi, Ragnhild Tønnessen, ved instituttet i en pressemelding.

Det er fortsatt svært sjeldent at mennesker smittes, og ingen er rapportert smittet i Norge, opplyser instituttet.

I sommer var det et stort fugleinfluensautbrudd i Troms og Finnmark. Utbruddet rammet den allerede sårbare krykkjebestanden kraftig, og nesten 25.000 fugler døde av viruset.

Mandag denne uken meldte Molde kommune at det hadde blitt påvist fugleinfluensa på en havørn og ba innbyggere varsle Mattilsynet om de fant døde ørner. Kommunen ba også folk holde kjæledyr unna døde fugler.