– Norske borgere og personer med tilknytning til Norge som kommer ut fra et krigsherjet Gaza, skal bli godt imot når de kommer til Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Hun sier at man fremdeles ikke vet hvor mange som kommer av gangen. Kriseteamene i Ullensaker kommune, vertskommunen til Oslo lufthavn Gardermoen, er i beredskap.

– Man har planlagt for flere ulike scenarioer. Ullensaker kommune har opplevd sammenlignbare hendelser før. Planleggingsarbeidet deres startet allerede da krigen brøt ut, sier Kjerkol.

Alle ressurser står klare

I tillegg til kommunens psykososiale beredskapsteam, vil også Nav, politiet, grensekontrollen, helsetjenesten og barnevernet være klare til å trå til når de første norske borgerne fra Gaza ankommer.

Helse sør-øst vil bistå med akutt helsehjelp dersom noen har behov for det. Kjerkol sier at kommunen er forberedt på å kunne transportere borgerne videre til kommunene de hører hjemme i. Kommer det mange til Oslo lufthavn på en gang, har Ullensaker kommune planlagt å opprette et mottakssenter.

– Vi vet ikke noe om hvor mange som kommer, hvem det er som kommer eller når de kommer.

– Dersom det er personer som har behov for overnatting før de reiser til sin kommune, så løser vi det på best mulig måte, opplyser Kjerkol.

Ingen ekstra penger

UD har en oversikt over de norske borgerne som har kommet seg over grensen. Kommunene disse tilhører har også fått beskjed om at det kan komme folk fra Gaza med tilknytning til deres kommune. Men per nå får de ikke noe ekstra økonomisk støtte til å følge dem opp.

– Det er kommunene selv som sørger for dette. Norske kommuner gjort en formidabel jobb med å ta imot flyktninger fra Ukraina den siste tiden. Også nå er det de gjeldende tjenestene som mobiliseres.

– Foreløpig blir det ikke noen økonomiske ytelser utover det. Vi vet ikke om det oppstår en ekstraordinær situasjon. Det er i underkant av 300 personer med norsk tilknytning som UD nå jobber med å få ut av Gaza og videre til Norge. Vi må se om det gir særskilte utfordringer å ivareta dem gjennom tjenestene, men det er gode beredskapsplaner i kommunene.

Setter krisestab

Torsdag ble det også kjent Bergen kommune har satt krisestab og er klare til å motta sine borgere som kommer fra Gaza. Oslo har også lovt ressurser.

– Oslo jobber nå med å forberede mottak av dem som kommer fra Gaza. Foreløpig vet vi ikke så mye om hva det er behov for. Det kan være alt fra akutt fysisk og psykisk helsehjelp til behov for bosted, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til NTB.

Han sier at Oslo kommune har et stort apparat som kan snu seg rundt raskt for å hjelpe dem som skulle trenge det. Oslo kommune tilbyr også døgnbemannet sosial og ambulant akuttjeneste i helseetaten.

Dette er mennesker som kommer rett fra en krigssone, og de kan være traumatisert. Vi vet ennå ikke hvor mange som kommer, sier Charlotte Spurkeland (H), byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen.