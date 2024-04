Dagen etter, 1. september, bytter flyselskapet allianse fra Star Alliance til Skyteam.

Kunngjøringen kom fra SAS mandag formiddag. I pressemeldingen fra SAS skriver de at selskapet fortsatt er i forhandlinger med Skyteam for hvordan den nye hverdagen skal bli.

– Fokuset vårt nå er å veilede kundene og EuroBonus-medlemmene hvert steg på veien. Vi gleder oss til å dele flere detaljer. Målet er en så myk overgang som mulig, sier lederen for SAS' kommersielle strategi, Paul Verhagen, i kunngjøringen.

Rent praktisk betyr dette at til og med 31. august kan man benytte seg av tjenester i EuroBonus-systemet innad i Star Alliance, man kan også bestille turer med EuroBonus-poeng, til og med turer som er etter denne datoen.

SAS skriver at de vil beholde EuroBonus som lojalitetsprogram, og at de reisende vil beholde lignende fordeler som i dagens program. Bare at fra 1. september vil disse fordelene gjelde på flygninger med Skyteam. Flyselskaper som Air France, KLM og Delta er en del av denne alliansen.