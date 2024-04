– Bygg- og anleggssektoren i Norge sliter. Så når vi nå skal reparere bygg, bygge nytt, gjøre elektronisk arbeid knyttet til byggeinstallasjoner, så kan det mange steder i landet være en kjærkommen oppgave, sier Støre til NTB.

For å understøtte den omfattende styrkingen av Forsvaret må bygging og utbedring av bygg og anlegg skje betydelig raskere enn tidligere, heter det i regjeringens forslag til langtidsplan for sektoren. Regjeringen vil legge til rette for at Forsvarsbygg kan samle flere prosjekter i større pakker for å gjøre det mer attraktivt for entreprenører. Men den vil også legge til rette for at små og mellomstore bedrifter i distriktene får oppdrag.

– Dette kan for eksempel gjøres ved å stille krav til en andel lokale tilbydere i en større entreprise, heter det i forslaget.