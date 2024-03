– Mange samfunnsvitenskapelige felt har simpelthen ikke vært de samme etter at han kom på banen. Han vil bli dypt savnet, sier tidligere kollega og professor Eldar Shafir i en pressemelding. Universitetet Princeton sørvest for New York, der Kahneman jobbet fram til sin død, bekrefter dødsfallet i en uttalelse på sine nettsider.

Den israelsk-amerikanske forskeren var spesielt kjent for sin forskning på hvordan vi mennesker fatter beslutninger. Dette beskrev han blant annet i bestselgeren «Tenke, fort og langsomt» («Thinking, Fast and Slow»), som kom ut i 2011 og på engelsk og på norsk det følgende året. Her argumenterer han mot at folks atferd er basert på rasjonelle beslutningsprosesser, men i stedet ofte er basert på instinkt.

I 2002 fikk Kahneman Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, uformelt kjent som Nobels minnepris i økonomi. Han fikk prisen for sin innsats innen psykologi og økonomi.