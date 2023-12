Klaveness ledet en delegasjon fra Norges Fotballforbund som denne uken har vært i Qatar. Målet var å komme nærmere et svar på om Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) har levert på sine løfter etter fjorårets omstridte mesterskap.

De handlet blant annet om tiltak for å bedre situasjonen for de mange fremmedarbeiderne i landet.

– Inntrykket er veldig delt. Utgangspunktet er klart: Fifa har forsvunnet fra bildet og ingen vi møtte kan peke på noen områder der Fifa har levert på sine løfter om legacy. I hvert fall ikke ennå, sier Klaveness.

– Myndighetene ønsker å stå ved og å forsterke reformene som ble innført for å styrke rettssikkerheten til migrantarbeidere, men realiteten er likevel at det mangler mye på implementeringen. Noen reformer eksisterer mest på papiret, fortsetter hun.

Møtte myndighetene

Sammen med representanter fra det danske fotballforbundet møtte Klaveness og NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken ulike aktører i Qatar, blant dem flere arbeidere.

– Faktisk virker det som om mange arbeidere har det verre nå ett år etter VM, rett og slett fordi det er mindre etterspørsel etter arbeidskraft og fordi mange selskaper har «forsvunnet»/slått seg konkurs etter VM uten å fullføre lønnsutbetalinger, sier fotballpresidenten.

Under besøket i Qatar hadde NFF-toppene samtaler også med representanter fra qatarske arbeidsmyndigheter, fotballforbundet i landet og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

– Vi har respekt for at myndighetene er villige til å møte oss, selv om vi har vært kritiske, sier Klaveness.

Fotballpresidenten sier hun nå venter i spenning på rapporten Fifa har lovet om kort tid. Den skal gi svar på om det internasjonale forbundet har etterlevd egen menneskerettighetspolitikk i forbindelse med Qatar-VM.

– Det gjelder særlig om de har gjort nok for å kompensere arbeidere. Fifa har lovet å opprette et fond, det venter vi også på å få vite mer om. Så langt har de ikke lagt penger på bordet eller opprettet noe system for å utbetale kompensasjoner, hevder Klaveness.

– Fifa har ikke svart godt på hva de har gjort med arven fra VM og hvordan de skal gjøre opp for de menneskelige kostnadene etter VM i Qatar, legger hun til.

Fifa trekker fram framskritt

Klaveness rettet allerede før Qatar-turen kritikk mot Fifa. De utspillene fikk Det internasjonale fotballforbundet (Fifa har med seg.

I en uttalelse til NTB skrev forbundet at det er viktig å «ikke miste oversikten over det større bildet».

«Internasjonale eksperter og fagforeningsrepresentanter som har vurdert og samarbeidet rundt rettighetsprogrammet for VM-arbeidere, har gjentatte ganger erkjent at det har skjedd store framskritt i arbeidsrettighetssfæren».

Videre hevdes det fra Fifa at ILO har konkludert med at reformene som er innført er betydelige og har kommet «hundretusenvis av arbeidere til gode, med VM som en viktig katalysator».

«Det er ubestridelig at betydelige framskritt har funnet sted, og det er like klart at håndhevelsen av slike reformer tar tid, og at det er behov for intensivert innsats for å sikre at reformene kommer alle arbeidere i landet til gode», skriver Fifa.

ILO publiserte nylig en rapport om sitt samarbeid med regjeringen i Qatar. Der heter det blant annet at «det er utvilsomt betydelige utfordringer som gjenstår». Samtidig skriver organisasjonen at den har opplever at Qatars arbeidsdepartement og andre institusjoner i landet har fortsatt sin innsats det siste året.