EU-parlamentet og EUs medlemsland er blitt enige om et nytt direktiv for økodesign og bærekraftige produkter – Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).

Hensikten er å redusere mengden avfall.

I tillegg skal direktivet sikre at klær, sko og andre produkter – fra oppvaskmaskiner til TV-er og bilbatterier – blir designet for å vare lenger og er lettere å reparere og resirkulere.

Allerede om to år kan reglene tre i kraft.

– Det er på tide å få slutt på «ta, bruk og kast»-modellen som er så skadelig for planeten, sier parlamentets forhandler Alessandra Moretti.

Også europeiske forbrukerorganisasjoner hilser tiltaket velkommen.

– Når det gjelder destruksjon av usolgte tekstiler, er det fantastisk at EU er blitt enig om å forby denne absurde praksisen, sier Monique Goyens fra organisasjonen Beuc i en uttalelse.

De minste foretakene får imidlertid unntak fra kravet, mens mellomstore bedrifter får seks års utsettelse. For alle andre begynner reglene å gjelde to år etter at de formelt er blitt godkjent.