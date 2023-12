– Det er et tungt tema å ta opp for barn, det kan fort vekke mange følelser, men må gjøre det på en fin og realistisk måte. For barn må også skjønne at alt ikke bare er for baner, men for å lære om det, må man gjøre det på en litt realistisk måte. Barn må forstå at livet ikke bare er regnbuer og enhjørninger, sier Olav, en av dem som jobbet med fjorårets arrangement. Denne gang sitter han i salen.

– Det er veldig trist at hun selv ikke kan være her, men fint at familien kommer for å ta imot prisen, sier han til NRK.

Tvillingene Ali og Kiana Rahmani og Narges' ektefelle Taghi Rahmani Ektemannen var svært glad for festen som barna hadde arrangert.

– Det er så fint å være her, tusen takk, dere er så søte alle sammen! Men selvsagt skulle jeg ønske at moren min hadde vært her. Vi skal gjøre vårt beste for å representere henne, sa datteren Kiana.

Broren Ali tok selv ordet til slutt, han ville takke barna personlig.

– Jeg vil snakke til dere som en venn, som en bror. Dere er i et utviklet land med gode verdier. Ta vare på disse verdiene! Fortsett å være glade, fortsett å være engasjerte, fortsett å gjøre det dere liker. Jeg er veldig rørt, og jeg håper å møte dere igjen, sa Ali.

Det er 26. gang Redd Barnas fredsprisfest går av stabelen på Nobels Fredssenter i Oslo. Festkomiteen består av tolv sjuendeklassinger fra Grünerløkka, Kampen og Vålerenga skole.