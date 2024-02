Det er en økning på 51 prosent fra året før, viser Finans Norges skadestatistikk. Og det er i tillegg til naturskader som flom.

– Det er rekordmye forsikringsmeldte vannskader. Mange av dem kom etter ekstreme nedbørsmengder i sentrale og tettbygde strøk i august, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

Svært mange vannskader oppstår inne i hus, leiligheter og hytter, og det er bad og kjøkken som er de mest utsatte rommene, ifølge organisasjonen.

Noen vannskader er vanskelige å unngå, men Neverdal minner om at det er viktig at vannrørene ikke blir for gamle, og at sluk må sjekkes og renses jevnlig både inne og ute.