I dag er Drammen siste stasjon, men på sikt kan endestasjonen havne i Vestfold fylke, skriver Tønsbergs Blad.

– Vi er nå i prosess med å utrede mulighetene for å tilby direktetransport fra og til Oslo lufthavn Gardermoen for Tønsbergs innbyggere, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Flytoget.

Tanken er å ha stopp på stasjonene i Sande, Holmestrand, Skoppum og Tønsberg.

– At det bygges ny infrastruktur, gjør at vi ønsker å undersøke markedsgrunnlaget og potensialet for å utvide. Vi skal både møte ordførere langs linjen og gjøre våre egne undersøkelser, sier Ida Marie Fottland, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Flytoget.

Mandag møtte hun ordførerne i Tønsberg, Horten og Færder.

– Dette er positivt for nordre Vestfold, og så vil tiden vise om også Torp blir vurdert som stoppested, sier ordfører Frank Pedersen (H) i Tønsberg.