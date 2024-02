I dommen vises det til at skipperen unnlot å røkte to garnlenker med til sammen 45 torskegarn over en periode på fire måneder, fra 23. november 2021 til 21. mars 2022, skriver Fiskeribladet.

– Da garnene til slutt ble tatt opp av Fiskeridirektoratet henholdsvis 18. og 21. mars 2022, var det totalt 23 døde niser, et ukjent, men stort antall døde fisk, noen levende fisk og en del trollkrabber i garnene, står det i dommen.

Fiskeren er dømt til 30 dager ubetinget fengsel, samt til å betale 28.750 kroner i erstatning til Fiskeridirektoratet, skriver avisa.

Dommen kom denne uken, og er ikke rettskraftig.