Det viser statistikk fra det britiske byrået ONS, melder Sky News. Ifølge kanalen ventet mange en liten økning i januartallet på grunn av stigende energipriser.

Inflasjonen var også på 4 prosent i desember.

– Inflasjonen faller aldri i en perfekt, rett linje, men planen virker. Vi har gjort store framskritt i innsatsen for å få inflasjonen ned fra nivået på 11 prosent, og Bank of England spår at den vil falle til rundt 2 prosent i løpet av noen måneder, sier Jeremy Hunt.