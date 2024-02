Politiadvokat Øyvind Røyneberg i Vest politidistrikt opplyser til Bergensavisen og Bergens Tidende at det er snakk om «en meget betydelig mengde narkotika».

– Det jeg kan si, er at vi ikke kjenner til at det er gjort noe større beslag i Vest politidistrikt så langt i år, sier han.

Av etterforskningsmessige hensyn ønsker han ikke å si noe om hva slag narkotisk stoff det er snakk om.

De to mennene, som er norske statsborgere, ble framstilt for varetektsfengsling lørdag formiddag. Politiet ba om at de to fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud – de to første ukene i full isolasjon.

Politiet tror det er flere involverte i saken.

– Vi mener det må være flere enn de to. Vi har også en formening om hvor de har vært. Videre ønsker vi å finne ut hvor de skulle og hvem innførselen ble gjort på vegne av, sier Røyneberg.