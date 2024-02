– På bakgrunn av de siste års utvikling har vi berettigede forventninger om reallønnsvekst i 2024, sier arbeidstakerorganisasjonens nestleder, Anneli Nyberg, i en pressemelding.

Kravene skal overleveres til Norsk Industri 15. mars. Meklingsfristen i frontfaget, hvor Parat er en av partene, er 6. april.

– Vårt ansvar er samtidig å sørge for at lønnsveksten balanseres slik at vi ikke får økt ledighet, vedvarende høy rente og høy inflasjon. Vi mener det nå er rom for økt kjøpekraft.

Partene på arbeidstakersiden har ikke lyktes i å samle seg om større reformer i AFP-ordningen, melder Parat.

Organisasjonen kommer imidlertid til å kreve bedre tilrettelegging for videre- og etterutdanning.