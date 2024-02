Interesseorganisasjonen mener at noen av de store ekstra momsinntektene burde betales tilbake til kommunen og innbyggerne, skriver P4.

– Vanlige folk og kommunene er den store taperen, og staten den store vinneren når de kommunale avgiftene går opp, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

I om lag hver fjerde kommune har avgiftene på vann, avløp og renovasjon økt med over 20 prosent i år, ifølge en undersøkelse fra kommunesektorens organisasjon, KS.

Da øker også regningen hos innbyggerne i kommunene, mens momsinntektene til staten også går opp.

Ifølge KS er det høyere rente og store investeringer som er de viktigste årsakene til den kraftige økningen i kommunale avgifter.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det er lokalpolitikernes ansvar å velge gode og billigere løsninger på vann og avløp for at folks utgifter ikke skal øke for mye.