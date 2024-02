Kvinnene blir helt atskilt fra de mannlige innsatte, skriver NRK.

I vinter bestemte Statsbygg at Bredtveit i Oslo måtte stenges. Det var for stor brannfare i det gamle bygget. I tillegg har det vært en rekke problemer knyttet til ansattes psykiske helse og dårlige forhold på Bredtveit. Særlig bekymret var sivilombudet for mye bruk av isolasjon, der innsatte ble innelåst på cella store deler av døgnet.

Nå skal de innsatte oppholde seg på Ullersmo, på en egen post. Cellene er mindre, men de får en ekstra fløy, samt en rekke tilbud og enetilgang på gartneriet på Ullersmo. I tillegg lover man mer mulighet for lufting.

– Jeg syns vi har fått til et veldig bra opplegg, som jeg er helt trygg på nå vil bli bra for de kvinnelige innsatte som vil få et likeverdig tilbud som menn, sier fengselsleder Levi Tyriberget.