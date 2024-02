Snøskredvarselet på nivå tre av fem gjelder fra fredag og ut helgen.

Områdene det varsles om, får kraftig vind fra øst, som vil flytte mye snø inn i vestvendte leheng og gi økt skredfare.

Folk som ferdes ute, bes unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø, og NVE understreker at forholdene fører til at skred kan være lette å løse ut og bli store, gjerne slik at de kan dekke både biler og mindre hus.

Det kan også løsne snøskred av seg selv av fokksnø/flak-typen.

Farevarselet gjelder for Jotunheimen fra lørdag, men fra Indre Sogn med Voss og Hardanger, Heiane i Rogaland og Vest-Telemark fra fredag.