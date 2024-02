Selve uværet har flyttet seg helt nord i landet, og det blåser mye i Finnmark fredag morgen. I Nordland er det derimot til dels kraftig snøvær, noe som skaper vanskelige kjøreforhold flere steder.

– Det er fortsatt litt uvær her, ja, sier trafikkoperatør Jannike Sandstrak i Vegtrafikksentralen nord til NTB.

Fjellovergangen over Sennalandet i Finnmark er stengt. E6 over Kvænangsfjellet og over Saltfjellet i Nordland er derimot åpnet.

– Folk som skal ut, bør sjekke 175.no og se om veien er åpen. Men det ser ikke ut til å bli like ille i dag som tidligere i uka, sier Sandstrak.