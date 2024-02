I oktober markerte Fosen-aksjonister i vandrehallen etter å ha blitt invitert som gjester av Rødt-representant Geir-Asbjørn Jørgensen. Aktivistene satte seg ned i vandrehallen og joiket og protesterte mot de ulovlige vindparkene på Fosen.

Nå strammer Stortinget inn besøksgrensene som en direkte følge av demonstrasjonen.

Det framgår i et brev fra Stortingets administrasjon til partigruppene, som Dagbladet har fått tilgang til.

«I det endrede reglementet er det blant annet tydeliggjort at man som besøksmottaker har et ansvar for å sørge for at besøkende ikke blir overlatt til seg selv i bygningsmassen, og det er presisert at besøk ikke skal forhindre eller forstyrre Stortingets ordinære virksomhet», står det i brevet.

Det er Stortingets presidentskap som har vedtatt innstrammingene.