– Politiet rykker ut til Skarveien hvor et hustak skal være tatt av vinden, meldte Troms politidistrikt på X/Twitter litt før klokka 12 torsdag.

Like etter opplyste politiet at de hadde fått flere meldinger om bygningsmasse på avveie, og at det også på Seljestad skal være et hustak som er tatt av vinden, skriver Troms Folkeblad.

– Publikum oppfordres til å utvise forsiktighet, skriver politiet.

Kort tid etter opplyste sykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad at takdeler har løsnet fra sykehuset i uværet.