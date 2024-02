Stengningen vil føre til innstilling av tre avganger og lengre kjøretid for seks avganger. Arbeidet skal etter planen kun pågå mellom klokken 23.04 og klokken 5.20, melder Bane Nor.

– Årsaken er behov for ekstra visitasjon for istapper samt tetting av eventuelle lekkasjepunkter i tunnelen, forteller pressevakt Anne Kirkhusmo i Bane Nor til Teknisk Ukeblad.

Bakgrunnen er problemene med is og vann som gjentatte ganger har ført til stengt tunnel den siste tiden. Arbeidet må derfor pågå vinterstid.

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor understreker overfor Østlandets Blad at det er de sene avgangene som blir berørt. Stengingen skal ikke påvirke togtrafikken på morgenen.

I tillegg vil Bane Nor stenge tunnelløpet som går i retning Ski-Oslo for sjekk mellom klokken 12 og 13 og 18 og 19 i særlig kalde perioder.

Fra midten av april til oktober skal Bane Nor også stenge deler av Blixtunnelen. Da skal strømledningene i tunnelen skiftes ut. Strømledningen i nordgående løp skal byttes først. Deretter skal sørgående løp stenges for å få gjennomført den samme utskiftningen. Planen er å åpne hele tunnelen igjen i oktober.

Det har vært gjentatte problemer med Follobanen siden åpningen i 12. desember 2022.

Strekningen kostet 37 milliarder kroner å bygge, men etter bare få dager i drift ble banen stengt 19. desember grunnet strømproblemer etter en brann i et teknisk rom. Banen åpnet først 5. mars 2023, 76 dager senere.