Arbeiderpartiet har sett på om Høyre har holdt løftet om at nivået på eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrene skulle holdes nede.

Oversikten deres viser at 42 Høyre-styrte kommuner snarere har økt skatte- og avgiftsnivået mer enn anslaget for prisveksten, ifølge VG , som omtalte saken onsdag.

– Vi mener det er åpenbart at det Erna Solberg lovte, var en bløff. Og det var hun og Høyre klar over, sa Arbeiderpartiets Lene Vågslid til NRKs Politisk kvarter torsdag.

– Lovte mer enn hun kunne holde

Solberg lovte i kommunevalgkampen at summen av eiendomsskatt og kommunale avgifter og gebyrer skulle holdes lave der partiet fikk ordføreren. Hun anklaget regjeringen for å verne om offentlig sektor, og etterlyste mer effektiv drift.

Vågslid påpeker at det ikke er regjeringen eller Stortinget som bestemmer over kommunale skatter og avgifter, men kommunene. Solberg visste godt at hun lovte mer enn hun kunne holde, hevder hun.

Tom Georg Indrevik, som leder Høyres kommunalpolitiske utvalg, avviser at partiet bløffet.

– Det er sluttsummen som teller. Noen steder har man vært nødt til å sette opp disse områdene styrt av investeringer innen vann og avløp, men man har svart med å sette ned andre avgifter som å nulle ut SFO, svarte Indrevik på Politisk kvarter.

– Planlagte investeringer

Han påpekte at mange investeringsplaner ble lagt lenge før valgkampen, samt at i en del kommuner har Høyre bare hatt det politiske ansvaret siden de overtok etter valget i fjor høst. Han mener man må se på totalbildet over tid.

Vågslid har liten tro på at de kommunene vil klare å holde nivået nede når man ser tilbake på fireårsperioden.

– Allerede det første året sprekker det løftet. Det er ikke realistisk at kommuner som har sett seg nødt til å øke skatte- og avgiftsnivået, skal klare å hente det inn igjen de neste tre årene, sier Vågslid.