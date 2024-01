Samtidig skaper etterdønningene etter snøstormen fortsatt krevende kjøreforhold flere steder. Vegtrafikksentralen ber folk kjøre forsiktig.

E6 ble stengt ved Korsegården etter en ulykke i natt. Oppryddingen tar tid. Det er omkjøring via fylkesvei 152 og E18 ved Holstadkrysset, eventuelt fra Moss via fylkesvei 120.

– Vi håper inderlig at vi får ryddet opp før rushet. Men det er veldig usikkert. De er redde for at de ikke rekker det, sier trafikkoperatør Annie Serup til NTB.

Hun sier at det har vært få meldinger inn til Vegtrafikksentralen i natt. Det har ikke snødd i Oslo-området. Men all snøen som har kommet i det siste, kan skape problemer.

– Nå ser vi jo asfalten, og det er en glede. Men vi jobber for fullt, for det blir ikke ferdig på et blunk når vi skal rydde opp etter et døgn med full snøstorm, sier Serup.

Hun sier at folk må kjøre etter forholdene når de skal på jobb.

– Hold god avstand, kjør forsiktig og ikke ta krevende forbikjøringer. Det er bedre å komme litt senere på jobb, enn ikke å komme på jobb i det hele tatt, sier hun.