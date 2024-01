– Med mer enn 1,3 millioner passasjerer i desember ender vi med et samlet passasjertall på mer enn 20 millioner i året som gikk. Jeg er svært glad for å se at fyllingsgraden øker betraktelig sammenlignet med desember året før, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

I alt hadde Norwegian 1.308.441 passasjerer i desember, som er en nedgang på 1 prosent fra desember 2022. Flyene i desember var likevel fullere enn samme måned året før, med en økning på 6 prosentpoeng. Noe av grunnen er at kapasiteten var 5 prosent lavere. I snitt hadde Norwegian 65 fly i drift i løpet av måneden.

I hele 2023 fløy 20.624.228 passasjerer med flyselskapet. Det er en økning på nesten 3 millioner passasjerer, og betyr at 84,7 prosent av de tilgjengelige flysetene ble fylt, som er en økning på 2 prosentpoeng.