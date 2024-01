Dermed ble det bare én hel sesong i Tromsø-drakt for Diouf. Den unge forsvarsspilleren spilte i alt 15 eliteseriekamper for TIL i fjor.

Sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen sier til Tromsøs nettsted at han gjerne skulle holdt Diouf, men at han samtidig er glad for at klubben har spillere som blir attraktive for andre klubber.

– Dette blir det største salget til klubben i nyere tid, legger Kræmer-Andressen til.

Ifølge TV 2 ligger overgangssummen for Diouf på rundt 35 millioner kroner.