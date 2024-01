Mannen erkjenner straffskyld etter siktelsen, har forsvareren hans, advokat Jørgen Riple, opplyst.

– Alvoret har gått opp for ham. Han er fryktelig lei seg og angrer, sa Riple søndag ifølge BA.

Siktede og forsvareren hans ønsket at mandagens fengslingsmøte skal foregå som kontorforretning, noe retten har samtykket i. Det vil si at dommeren går gjennom saken alene for å avgjøre om siktede skal varetektsfengsles.

– Fare for bevisforspillelse

Påtaleansvarlig Eli Valheim vil begjære fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding. To uker er i isolasjon. Grunnlaget er fare for bevisforspillelse.

Søndag ble det funnet en levninger av et menneske i bagasjerommet på en utbrent bil på et anleggsområde på Blomøy i Øygarden utenfor Bergen. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet mener det er en kvinne i 30-årene som siktede har to barn med.

Hun hadde også voldsalarm mot ham, men det er ikke registrert at denne ble løst ut i tiden rundt drapet, skriver BA.

Obduksjon av avdøde startet på Gade institutt mandag morgen. Politiets krimteknikere fortsetter samtidig sine undersøkelser i avdødes bolig og av den utbrente bilen.

Følges opp av kriseteam

En av politiets teorier er at kvinnen kan ha blitt drept i sitt hjem i Øygarden, og at hun ble fraktet i bilen til industriområdet på Blomøy hvor bilen senere ble satt i brann, skriver Bergens Tidende.

Barna blir fulgt opp av familie og kriseteam, og Cecilie Wallevik er oppnevnt som bistandsadvokat for familien. Barna skal i tilrettelagt avhør på Barnehuset mandag.

Dømt for trusler mot ekskjæreste

Det var klokken 8.45 søndag morgen at nødetatene ble varslet om en brennende bil på industritomten. Vitner beskrev at de hadde sett en person gående i området. Da politiet så fant en mann som passet til beskrivelsen, ble han pågrepet.

Den siktede mannen er norsk statsborger. Han er tidligere straffedømt for trusler mot en annen kvinne. Mannen sendte den tidligere ekskjæresten flere tekstmeldinger hun opplevde som truende, ifølge BA.

I rettssaken i 2010 fortalte kvinnen at han hadde truet med å drepe henne. Han skulle kutte henne i biter og legge noe under sengen hennes slik at hun skulle sprenges.

Selv nektet mannen i politiavhør for å ha kommet med slike uttalelser. Han møtte ikke opp da saken skulle føres for retten og ble dømt til å betale en bot på 9000 kroner for plagsom oppførsel, samt dekke 2000 kroner i sakskostnader.