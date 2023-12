– Hvis vi kunne lagt inn en bestilling er det sånn her det ville sett ut!

Det er den klare meldingen fra en strålende fornøyd generalsekretær i Skiforeningen. Håvard S. Abrahamsen har selv vært ute på flere turer og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

– Det er bare å komme seg ut, forholdene kunne knapt vært bedre, sier en entusiastisk Abrahamsen.

Kalenderåret 2023 har vært et usedvanlig godt år for skiforeningen. De kan nesten si at det har vært skiføre hele året etter å ha kjørt løyper med stormaskin i åtte av tolv måneder.

Mer snø i vente

Den gode starten på årets sesong med tidlig skiføre ser ikke ut til å gi seg med det første. På Østlandet kan det komme et skikkelig påfyll med snø de neste dagene.

– Det kan komme opp mot 30 centimeter i nyttårshelgen, sier statsmeteorolog Martin Granerød.

Han tar noen forbehold, ettersom det ikke er sikkert at snøværet blir så kraftig som prognosene viser nå.

Drømmejul på Trysil

Mer snø er et budskap som blir tatt godt imot på Trysil. Gudrun Sanaker Lohne er destinasjonssjef i Ski Star Trysil. Hun gir NTB løyperapport direkte fra bakken, og melder om strålende forhold.

– Vi har åpent i alle skiområdene, så dette er en drømmejul! Vi trenger litt mer snø, så får vi åpnet samtlige bakker, forteller Sanaker Lohne.

I tillegg til skibakkene er det også preparert 100 kilometer med langrennsløyper i området.

Uvanlig bra i Bergen

Torsdag formiddag snør det lett i skiløypene som omkranser Bergen. Her er det uvanlig gode forhold før nyttår.

– Dette er bra for å være så tidlig. Det er ikke ofte det er så mye snø tidlig på sesongen, sier avdelingsleder i Etat for idrett i Bergen kommune, Bjørn Sture, direkte fra skiløypa.

Sture kan opplyse om muligheter for fine skiturer flere steder utenfor Bergen by. Plussgrader til tross, det er 15 centimeter med snø som gir fine skispor.