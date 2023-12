Feilene ble funnet ved flere utstederselskapers føring av innsidelister, skriver E24.

Det gjaldt blant annet vesentlige avvik mellom utstederselskapets og verdipapirforetakenes vurdering av på hvilket tidspunkt det forelå innsideinformasjon.

– Finanstilsynet har påpekt viktigheten av at reglene om markedssonderinger etterleves for å unngå at henvendelser til potensielle investorer vil kunne utgjøre ulovlig spredning av innsideinformasjon. Mottakere av slike forespørsler kan også risikere å ufrivillig havne i innsideposisjon med blant annet tilhørende handelsforbud, skriver Finanstilsynet.

I tillegg har de undersøkt frekvensen av rettede emisjoner på Oslo Børs, en måte å hente inn penger på som skal være et unntak snarere enn å forekomme stadig. Rettet emisjon er når selskaper henter inn ny kapital ved at utvalgte aksjonærer får tilbud om å spytte inn penger i selskapet. Dermed reduseres eierandelen til aksjonærer som ikke deltar i emisjonen. I en fortrinnsrettet emisjon vil for eksempel alle eierne få tilbud om å spytte inn penger slik at alles eierandeler kan bli opprettholdt.

– Vi har vært opptatt av å få opp bevisstheten rundt bruken av rettede emisjoner og likebehandling av aksjonærene hos rådgiverne. Denne har vært for lav, og vi har fått dokumentasjon på at det har vært riktig å ta tak i dette, sier seksjonsleder Roy V. Halvorsen i Finanstilsynet til Dagens Næringsliv.

Tilsynet hos Oslo Børs er ventet å være ferdig gjennomført rundt midten av neste år.