Silikonsprayen ble oppdaget av en bekymret melder som hadde med seg små barn til Leos lekeland i Bergen, skriver Bergens Tidende.

Under et besøk i september reagerte melderen på en sterk lukt. Bekymringsmeldingen førte til at miljørettet helsevern ved helsevernenheten i Bergen kommune gjennomførte et tilsyn ved lekelandet.

Under tilsynet ble det avdekket at Leos lekeland rutinemessig har brukt en helsefarlig spray. Ifølge avisen står det på sprayboksen at produktet irriterer huden, og at det kan forårsake døsighet eller svimmelhet. I tillegg kan det forårsake irritasjon i luftveiene.

Sjef for utvikling i Leos lekeland, Anders Forssten, anslår at sprayen kan ha blitt brukt i halvparten av de ni Leos lekeland i Norge.

– Da vi fikk denne rapporten, sluttet vi umiddelbart å bruke sprayen i Bergen. Deretter informerte vi også de andre sentrene i landet og ba dem avslutte bruken, sier Forssten til Bergens Tidende.