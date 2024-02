Det amerikanskeide bulkskipet, som seiler under gresk flagg, ankom havnen i Aden tirsdag, opplyste shipping- og militærkilder natt til onsdag.

Den amerikanske sentralkommandoen (CENTCOM) uttalte natt til onsdag at houthiene hadde skutt to raketter mot Sea Champion. Den ene raketten eksploderte nær skipet og førte til mindre skader, ifølge uttalelsen. Ifølge kilder i det greske shippingdepartementet var det et vindu som ble ødelagt, men mannskapet om bord var ikke berørt.

Sea Champion var på vei med korn fra Argentina til Aden i Jemen da det ble angrepet mandag.

CENTCOM opplyser at Sea Champion har levert humanitær hjelp til Jemen elleve ganger i løpet av de siste fem årene.

En kilde ved havneanlegget i Aden, samt en annen shippingkilde, forteller at det losses 9229 tonn korn i Aden før skipet drar videre til havnebyen Hodeidah lenger nord i Jemen. Der skal de gjenværende 31.000 tonnene med korn losses, ifølge kildene.

Havnekilden i Aden legger til at angrepet mot Sea Champion var en feiltakelse. En annen havnekilde i Hodeidah, som ligger i et houthi-kontrollert område i Jemen, sier at Houthi-militsen har informert dem om at angrepet ikke skjedde med overlegg.

Houthi-tjenestemenn har overfor Reuters ikke vært tilgjengelige for kommentarer natt til onsdag.