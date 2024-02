Rekorden kom til tross for at sommeren i Hellas ble preget av alvorlige skogbranner som krevde minst 26 menneskeliv, samt en voldsom hetebølge der gradestokken krøp over 46 grader enkelte steder.

Titusenvis av turister måtte evakueres fra Rhodos og Korfu i juli. I september ble deler av Hellas rammet av store oversvømmelser.

De gamle rekordtallene var fra 2019. da 31,3 millioner mennesker besøkte Hellas. Den gang brakte de med seg 18,15 milliarder euro – rundt 210 milliarder kroner med dagens kurs – i inntekter. De endelige tallene fra Hellas' sentralbank kommer i april.