– Vi kommer til å foreslå i det reviderte budsjettet som legges fram nå på våren en betydelig styrking av Forsvaret. Det vil lede til at Norge oppfyller målet om 2 prosent av BNP til forsvar, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Støre viste til at dette er et mål Nato satte allerede i 2014.

– Dette kommer også til å være et kraftfullt signal fra Norge inn mot Nato-toppmøtet i juli, sa Støre.

Torsdag morgen var Støre, finansministeren og forsvarsministeren i et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget om langtidsplanen for Forsvaret. Den skal etter planen fremlegges 5. april, opplyste Støre.

– Vårt mål er å sikre og søke et så bredt forlik som mulig om denne langtidsplanen. Den kommer til å prege utbyggingen av det norske forsvaret i mange år framover, sa han.

– Alvorlig

Den nye forsvarsplanen skal gjelde fra 2025 til 2028. Støre har tidligere varslet at den vil sikre de største bevilgningene til Forsvaret etter andre verdenskrig.

Denne uken har hele regjeringen vært samlet på Klækken for å jobbe med neste års statsbudsjett. Der blir trolig satsingen på Forsvaret jekket opp.

Støre understreker torsdag at den nye langtidsplanen ikke er en plan for konflikt, men en plan for å unngå konflikt.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Norge i Europa er alvorlig, kanskje den mest alvorlige vi har hatt på mange tiår, sa Støre.

Nye investeringer

Norge må bruke mer av samfunnets samlede ressurser på trygghet, forsvar og nasjonal beredskap når verden er så urolig, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi har allerede styrket Forsvaret med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå tar vi enda større grep for å nå toprosentmålet. Styrkingen skal bidra til å sikre nasjonal kontroll, samtidig som det skal skape arbeidsplasser og aktivitet i hele Norge, sier Vedum.

– Vi vil snart legge fram en ambisiøs langtidsplan, for et større og bedre forsvar. Vi skal fortsette med å få det vi har til å virke bedre, og vi skal investere i en rekke nye kapasiteter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).