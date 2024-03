Natt til søndag havnet tre biler i en ulykke som følge av at et tre var saget over med motorsag og lagt over riksvei 5 Florøvegen i Kinn kommune. Også tidligere samme kveld hadde politiet oppdaget lignende tilfeller av trær som var saget over og lagt over veibanen, blant annet på riksvei 614 mellom Magnhildskartunnelen og Grov.

Nå er to unge menn pågrepet for det politiet tidligere har betegnet som en spøk som fort kunne kostet menneskeliv. De er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, skriver Fjordenes Tidene.

Den ene mannen er i slutten av tenårene, og den andre er i 20-årene. Politiet vil foreløpig ikke si noe om motiv, men sier de to mennene er hjemmehørende i Kinn kommune.

Også på den kommunale veien opp til Klauvene i Kinn kommune og på skytebanen ved Grovastøylen er det funnet trær som ser ut til være felt på en slik måte at de skal sperre veien, skriver Firdaposten.

Politiet vurderer nå om de to mennene skal framstilles for varetektsfengsling.

