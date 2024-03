Personen fikk moderate skader da en spruteflaske med høykonsentrert Isopropanol eksploderte under en gjennomgang av kjemikalier på Forsvarets laboratorietjenester i midten av februar, melder Forsvarets forum og Dagbladet.

Isopropanol er en fargeløs, brennbar væske med sterk lukt.

I lys av hendelsen har FLO innført flere tiltak for å hindre fremtidige slike hendelser. Blant annet skal alle flasker med høykonsentrert isopropanol lokaliseres, beholderne skal ikke flyttes og alderen på flaska må inspiseres og håndteres.

Tiltakene kommer i tillegg til retningslinjer i regelverk, sikkerhetsdatablader og lokale risikovurderinger.

I et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i, kommer det fram at spruteflasken hadde stått i et kjemikalieskap i mer enn ti år uten kort, som hadde gjort at innholdet fikk kontinuerlig tilgang på luft.

– Årsaken til at flasken hadde stått så lenge var at den dessverre var blitt hensatt sammen med kursmateriell som ble benyttet for cirka ti år siden, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i FLO til nettstedet.