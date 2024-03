Da saken ble avsluttet etter fem dager i Buskerud tingrett på Nesbyen ble det lagt ned påstand fra aktor om ett og et halvt års fengsel for ekteparet fra Hallingdal, som har forklart at de forsøkte å befri en psykisk syk kvinne fra «onde ånder», skriver Dagen.

Hendelsene skildret i tiltalen skal ha skjedd mens den fornærmede, en kvinne i 30-årene, bodde hos ekteparet i et halvt år. I tiltalen beskrives kvinnen som alvorlig psykisk syk da hun bodde hos ekteparet.

Det var enighet i retten om de faktiske forhold, at ekteparet forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder. Aktor la i sin prosedyre vekt på at ekteparet hadde unnlatt å skaffe kvinnen nødvendig helsehjelp.

Forsvarer Anders Green la vekt på at kvinnen hadde selvbestemmelse da hun flyttet inn hos ekteparet og var enig i at befrielse fra demoner ved forbønn var en riktig metode. Han advarte mot å dømme religiøse praksiser og la ned påstand om full frifinnelse for ekteparet.

Han viste til at ekteparet bare har handlet i god tro, ut ifra Jesu misjonsbefaling der det står at man skal kaste ut onde ånder. Dom i saken er ventet over påske.