I en pressemelding skriver partiet at de «vil forhandle med de partiene som gir størst gjennomslag for solidarisk, grønn politikk.»

MDG utelukker kun regjeringssamarbeid med ett parti: Fremskrittspartiet. Årsaken er at partiet står for langt unna MDG i verdier og menneskesyn.

Landsstyret skriver videre at de ber partiledelsen «aktivt jobbe for å bygge relasjoner, tillit og ett felles prosjekt med potensielle samarbeidspartier.»

– Vi har hatt en god diskusjon, og jeg er glad for at et stort flertall i landsstyret nå har vedtatt at vi går til valg i 2025 på å samarbeide der vi får størst gjennomslag for en solidarisk grønn politikk. MDG utelukker regjeringssamarbeid med Frp, men ellers er vi et parti som vil søke samarbeid på begge sider som et grønt alternativ, sier partileder Arild Hermstad.