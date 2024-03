Oslo-politiet opplyser til NTB at aksjonistene står på Løvebakken og baksiden av Stortinget, de to viktigste inngangene til bygget.

– Vi er på stedet med enheter og går i dialog med kontaktpersoner, sier operasjonsleder Anders Aas.

Aksjonistene har sendt en epost til NTB hvor de redegjør for en rekke krav, som at de folkevalgte skal gjøre det ulovlig å importere varer fra virksomheter på okkuperte områder. De ønsker også at det skal bli ulovlig for oljefondet å investere i selskaper knyttet til bosetninger.