Mann skutt og drept på svensk restaurant

En mann er skutt og drept med automatvåpen på et spisested i Fittja i Botkyrka kommune, sør for Stockholm. – Personen som ble funnet skutt, er avgått ved døden og de pårørende er varslet. Det dreier seg om en mann i 30-årsalderen. Drapsetterforskning er innledet, opplyste Stockholm-politiet i natt.

Mannen ble funnet inne på spisestedet i går kveld. – Området er avsperret og vi leter etter den eller de som har gjort det, sa politiets pressetalsperson Nadya Norton i natt.

Russisk rakettangrep mot Kharkiv

Et russisk rakettangrep har ført til ødeleggelser på strømforsyningen til Ukrainas nest største by Kharkiv, sier byens ordfører Ihor Terehov. Han sier det ble hørt rundt 15 eksplosjoner i natt. Angrepet førte til delvis strømbrudd i byen, og noen av byens vannpumper stanset opp, opplyser ordføreren.

I byen Kryvyj Rih i den sentrale delen av Ukraina ble det også hørt eksplosjoner i natt, men det hadde tidlig i dag morges ikke kommet detaljer derfra. Myndighetene i byen Zaporizjzja sør i Ukraina har meldt om åtte rakettangrep gjennom natten. Ifølge ukrainske myndigheter var det tidlig i morgentimene fortsatt flere russiske raketter på vei gjennom luftrommet.

Israel: 350 fra Hamas og Islamsk hellig krig er pågrepet

Over 350 «Hamas og Islamsk hellig krig-terrorister» er så langt denne uken pågrepet i den israelske hærens offensiv mot Shifa-sykehuset, sier forsvarets talsmann Daniel Hagari. – Dette er den operasjonen med det største opphopningen av terrorister som vi har pågrepet siden starten på krigen, sier Hagari.

IDF har tidligere opplyst at to israelske soldater er drept i aksjonen til nå, og at soldatene har drept over 140 militante palestinere på sykehusområdet. Hamas har avvist at noen av deres krigere er drept på sykehuset og hevdet i stedet at Israels styrker har drept pasienter og internt fordrevne.

Regjeringen vil gjøre sykepleier- og lærerutdanningen mindre akademisk

Akademiseringen av profesjonsfagene har gått for langt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Regjeringen vil nå sende et tydelig signal til universitets- og høyskolesektoren om akademiseringen av profesjonsfagene.

– Vi ønsker at profesjonsfagene skal bli mer jordnære igjen. Utdanningen må bli mer lik den virkeligheten studentene møter når de skal ut i yrkeslivet, forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Klassekampen.

Miljøministeren bekrefter – vil ikke være listetopp for Rogaland Ap

Klima- og miljøminister, Anders Bjelland Eriksen, sier til Klassekampen at han ikke vil stå på toppen av stortingslisten til Rogaland Arbeiderparti ved valget i 2025.

Stavanger Aftenblad erfarte i forrige uke at det ikke er aktuelt for Eriksen å stå høyt på listen i Rogaland Ap. Hovedbegrunnelsen for dette er at han bor i Oslo og har to små barn. Eriksen har bodd i hovedstaden siden 2017. Nå bekrefter han overfor Klassekampen at han ikke er kandidat.

Politiet fant bortført Gjøvik-kvinne i Oslo-området

De fire mennene som ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse i forrige uke, anklages for å ha tatt med seg en kvinne i 30-årene fra Gjøvik til Oslo-område

Alle fire ble fengslet fredag for en uke siden, skriver Oppland Arbeiderblad. I kjennelsen fra tingretten kommer det frem at det skal dreie seg om et oppgjør i et kriminelt miljø. De fire mennene, to i 20-årene og to i 40-årene, ble pågrepet i Oslo. Politiet vil ikke si stort om saken, som de ser alvorlig på. – Vi er en tidlig fase av etterforskningen, sier politiadvokat Fredrik Olsen Lilland.